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Mardin STK Platformu'ndan 'Terörsüz Türkiye' Kanununa Destek

Mardin STK Platformu'ndan 'Terörsüz Türkiye' Kanununa Destek
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Mardin STK Platformu, TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu'nu destekledi. Memur-Sen İl Başkanı Abdulselam Demir, kararın birlik ve beraberliği güçlendireceğini belirterek, eşit vatandaşlık temelinde kardeşliğin pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Platformu, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"unu destekledi.

Memur-Sen il binasında bir araya gelen platform üyeleri adına açıklama yapan Memur-Sen Mardin İl Başkanı Abdulselam Demir, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un, büyük bir uzlaşma ile kabul edildiğini kaydetti.

Milletin birlik ve beraberliği, bölgenin huzur ve saadeti için umutları artıran kararın hayırlı olmasını dileyen Demir, "Farklılıklarımızı tehdit değil, zenginlik gören eşit vatandaşlık ve hukuk temelinde kardeşliğimizi pekiştirecek adımları atmak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının geldiği aşamayı müspet karşılıyor, anlamlı görüyor ve destekliyoruz. Mardin sivil toplum kuruluşları olarak ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın barış ve huzur iklimine katkıda bulunan bütün çalışmaların yanında olduğumuzu ve ekmeğimizi, aşımızı azaltan, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozan tüm odakların ve teşebbüslerin de karşısında olmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."

Kaynak: AA
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