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Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Mardin'in Savur ilçesinin kırsal Pınardere ve Yeşilalan mahallelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliği, Savur ilçesi kırsalındaki Yeşilalan ve Pınardere mahallelerinde, 20-21 Ekim tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Bu uygulama, milli güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

"CAN VE MAL GÜVENLİKLERİ AÇISINDAN ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, saat 00.01 itibarıyla bölgedeki operasyonlar sona erene kadar Savur'un Pınardere ve Yeşilalan mahalleleriyle sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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Yorumlar (1)

Volkan Cetin:

Hadi bol sarı torbalı gününüz olsun inşallah

11
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