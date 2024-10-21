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Mardin Savur'da AK Parti İlçe Kongresi Yapıldı

Mardin Savur'da AK Parti İlçe Kongresi Yapıldı
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AK Parti Savur 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Mecit Özel yeniden seçildi. Kongrede konuşan parti yetkilileri, bölge için yapılacak hizmetlerden bahsetti.

Mardin'de AK Parti Savur 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Mecit Özel yeniden seçildi.

İlçedeki kapalı spor salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Divan üyelerinin seçilmesinin ardından konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kılıç, "Savur'da geçmiş dönemlerde hizmetler yapıldı. Savur'da eksik kalan hizmetleri de en kısa zamanda hep birlikte tamamlayacağız." dedi.

İsrail'in saldırılarını lanetlediklerini ifade eden Kılıç, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da kongrenin hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Uncu, "Savur AK belediyecilikle buluşmuş olup en iyi hizmetleri halkımızın hizmetine sunacağız. İlçemize hükümet olarak eğitim, sağlık, gençlik ve spor alanında ve devam eden projelerle hizmet sunduk. Belediye ile de en güzel hizmetleri ilçemize taşıyacağız. Hem sosyal hem de ekonomik olarak ilçemizi desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ise 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde halkın teveccühü ile belediye başkanı seçildiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlçemize belediye başkanı olmaya değil hizmetkar olmaya geldim. Her şey hayalle ve heyecanla başlar. Birlikte yürüyeceğimiz bu yolda, ilçemize ve bölgemize hayırlı hizmetler sunmayı sürdüreceğiz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, Mecit Özel yeniden AK Parti İlçe Başkanı seçildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel

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