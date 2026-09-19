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Mardin OSB'de fabrikanın en üst katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

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Mardin OSB'de bulunan bir fabrikanın en üst katında dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında işyerinde hasar oluştu, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MARDİN Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Artuklu ilçesine bağlı Ofis Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi B kapısında bulunan bir fabrikanın en üst katında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında işyerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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