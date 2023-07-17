- Mardin OSB'de çıkan yangın TOMA ve itfaiye ekiplerince söndürüldü

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde dönüşüm fabrikasında çıkan yangın Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesinde bulunan OSB içinde bir geri dönüşüm fabrikasında cumartesi gecesi henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık kolluk kuvveti ve TOMA'nında olduğu ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.