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Mardin Ömerli'de otomobil kamyona arkadan çarptı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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Mardin Ömerli'de otomobil kamyona arkadan çarptı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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Mardin'in Ömerli ilçesinde seyir halindeki otomobil, Ömerli-Midyat kara yolunda kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı; yaralılar Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, 47 ADZ 889 plakalı otomobil, Ömerli- Midyat kara yolunun kırsal Anıttepe Mahallesi mevkisinde seyir halindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki A.K. (50), H.B.A. (16), M.A.A. (52) ve S.E.A. (10) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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