Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Nusaybin'de sulama kanalına devrilen otomobilde ölen 6 kişi toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Nusaybin'de sulama kanalına devrilen otomobilde ölen 6 kişi toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 24 Ekim'de sulama kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi, Tepealtı Mahallesi Topaçlı mezrasında yan yana toprağa verildi. Aile fertleri ve yakınları mezarları ziyaret ederek dua edip gözyaşı döktü; taziye ziyaretleri sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden 4'ü çocuk, 6 kişinin acısı yaşanıyor.

Mardin-Şırnak kara yolunda 24 Ekim'de 47 ADZ 606 plakalı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Fikriye Öztürk (30) ile çocukları Mert (5) ve Mehmet Şirin Öztürk (11), Gülcan Öztürk (28) ile Lavin (9) ve Zana Öztürk (5) için aileye kırsal Tepealtı Mahallesi'ne bağlı Topaçlı mezrasında taziye ziyaretleri sürüyor.

Topaçlı mezrasında yan yana toprağa verilen 6 kişinin mezarlarını ziyaret eden aile fertleri ve yakınları, dua okuyor, gözyaşı döküyor.

Kazada yakınlarını kaybeden aile fertlerinden Tacettin Öztürk, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu söyledi.

Kazayı öğrenir öğrenmez olay yerine koştuklarını belirten Öztürk, kazanın gerçekleştiği bölgeye ulaştıklarında otomobilin suda olduğunu gördüklerini anlattı.

Öztürk, "Elimizden hiçbir şey gelmedi. Hayatını kaybeden Fikriye ve Gülcan Öztürk amcamın kızları, çocukları da yeğenim oluyor. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Acımızı tüm Türkiye ile paylaşıyoruz. Kazanın ardından bizleri arayarak, ziyarete gelerek acımızı paylaşanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek

Hastanelerde yeni dönem! Artık cep telefonundan yapılabilecek
Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane oldu! 25 yıl sonra ödülü kazanan ilk İngiliz

Ballon d'Or'da 25 yıllık hasret bitti! Ödül o yıldızın oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın

Tüm ülkeye acil çağrı! Gıda ve su stoklayın
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri

4 işçiyi ölüme götüren felaket böyle gelmiş
Barajlar doldu taştı ama İznik Gölü çekilmeye devam ediyor! Vatandaşların aklında tek soru: Çatlak mı var?

Dereler taştı, barajlar doldu! Bu göl ise çekilmeye devam ediyor
Konteynerde diri diri yakılan İbrahim Yaşar davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Uyurken diri diri yakılmıştı! 2 sanığa en ağır ceza çıktı
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı

4 can alan felaketi bu sözlerle anlattı: Hayatımda böylesini görmedim
Samsun'da balayına çıkacağı gün araçta bıçak yarasıyla bulundu! 3 günlük evli diyetisyen ameliyata alındı

3 gün önce evlendi! Balayı sabahı araçta bıçak yarasıyla bulundu