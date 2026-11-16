Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Nusaybin'de bıçaklı saldırıda ölen çocukla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener'in (17) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli polisten çarpıcı ifade: 'Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin' denildi

Şüpheli polis anlattı! 'Aileye bilgi vermeyin' talimatı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz
Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı

Milyonluk haberler başına iş açtı: Herkes beni arıyor
Trump'ın son paylaşımı tedirgin etti! Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı

Dünyaya rahat yok! Gece yarısı paylaştığı görüntü tedirgin etti
Hürmüz Boğazı'ndan gelen haber petrol fiyatlarını düşürdü

Piyasalar gelen haberle altüst oldu!
Müzik dünyasının acı kaybı! Grup Laçin'in solisti Ali Abacı hayatını kaybetti

Grup Laçin'den kahreden haber! O isim hayatını kaybetti
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların
Korkunç kaza kamerada! Ana yola çıktığı gibi minibüs çarptı, yaşlı çift kurtarılamadı

Ana yola çıktığı gibi minibüsle çarpıştı! Yaşlı çift kurtarılamadı