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Mardin Nusaybin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi gerçekleştirildi

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Mardin Nusaybin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi gerçekleştirildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı. Nusaybin Diş Hastanesi yakınındaki alanda düzenlenen programa Kaymakam Gürsel Temurci, sağlık çalışanları, TEMA gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Nusaybin Diş Hastanesi yakınındaki alanda, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen programa, Kaymakam Gürsel Temurci, Nusaybin Orman İşletme Şefi Kevser Cinkara Çiğil, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, sağlık çalışanları, TEMA Vakfı gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, daha yeşil bir çevreye katkı sunmak amacıyla fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA
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