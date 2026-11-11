Mardin Nusaybin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi gerçekleştirildi

Mardin Nusaybin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi gerçekleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı. Nusaybin Diş Hastanesi yakınındaki alanda düzenlenen programa Kaymakam Gürsel Temurci, sağlık çalışanları, TEMA gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.
Nusaybin Diş Hastanesi yakınındaki alanda, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen programa, Kaymakam Gürsel Temurci, Nusaybin Orman İşletme Şefi Kevser Cinkara Çiğil, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, sağlık çalışanları, TEMA Vakfı gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.
Katılımcılar, daha yeşil bir çevreye katkı sunmak amacıyla fidanları toprakla buluşturdu.
Kaynak: AA