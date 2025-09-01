Mardin Midyat'ta Yeni Adli Yıl Törenle Başladı

Mardin Midyat'ta Yeni Adli Yıl Törenle Başladı
Güncelleme:
Midyat Adliyesi'nde düzenlenen törende Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek adaletin toplumsal barış için önemine vurgu yaptı. Törende, ilçede yapımı süren yeni adliye binasının da önemi vurgulandı.

Midyat Adliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, yeni adli yılın ülkeye, millete ve adalet arayışındaki tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Çeliker, adaletin toplumsal barışın ve güvenin temeli olduğuna dikkat çekerek, "Adalet, bir milletin ayakta kalmasının en güçlü temeli, toplumsal barışın en sağlam dayanağıdır. Adaletin olmadığı yerde huzur, huzurun olmadığı yerde güven olmaz. Yeni adli yılda da suçla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın haklarını korumaya ve toplumun huzurunu pekiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlçede yapımı süren yeni adliye binasının kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini belirten Çeliker, yeni binanın hem vatandaşların daha iyi hizmet almasına hem de yargı mensuplarının modern şartlarda görev yapmasına imkan sağlayacağını kaydetti.

Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Yunus Emre Dudaklı da yeni adli yılın ülkeye, millete ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı.

Çeliker, konuşmaların ardından tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
