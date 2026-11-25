Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mardin'in Midyat ilçesinde bir tırın dorsesinde 80 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Midyat ilçesinde bir tır şüphe üzerine durduruldu.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, dorsenin tabanında profil demirler kullanılarak oluşturulan bölmelerde 80 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA