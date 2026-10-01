Mardin Midyat'ta iki otomobil çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı

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Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Doğançay Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, N.H. (67), E.Ö. (27), Ş.H. (72) ve İ.E. (53) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA