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Mardin Midyat'ta Cumhuriyet Ortaokulu'na vakıf bilgisayar ve yazıcı desteği verdi

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Mardin Midyat'ta Cumhuriyet Ortaokulu'na vakıf bilgisayar ve yazıcı desteği verdi
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Mardin Midyat'ta 11 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu'na bilgisayar ve yazıcı hediye edildi. Bir vakfın desteğiyle teslim edilen ürünler için Okul Müdürü Kadri Aslan vakfa teşekkür etti.

Mardin'in Midyat ilçesinde Yeni Mahalle'de 11 derslikle eğitim veren Cumhuriyet Ortaokulu'na öğrencilerin eğitim faaliyetlerine ve teknolojiye erişimine katkı sunmak amacıyla bilgisayar ve yazıcı hediye edildi.

Bir vakıf tarafından hediye edilen bilgisayar ve yazıcı, Okul Müdürü Kadri Aslan'a teslim edildi.

Müdür Aslan, desteğin okulun önemli bir ihtiyacının karşılanmasına katkı sunduğunu belirterek, destek için vakfa teşekkür etti.

Kaynak: AA
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