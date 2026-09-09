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Mardin- Midyat’ta 8 katlı apartmanda yangın

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MARDİN’in Midyat ilçesinde 8 katlı apartmanın 6’ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

MARDİN'in Midyat ilçesinde 8 katlı apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Midyat ilçesi merkez Bağlar Mahallesi'nde bulunan Havuzlu Kent Apartmanları A Blok'ta 8 katlı binanın 6'ncı katında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartmanda yaşayanlar, tedbir amacıyla binadan tahliye edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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