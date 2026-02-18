Haberler

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'den ramazan mesajı

Güncelleme:
Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yaparak, bu özel zaman diliminin toplumsal dayanışmayı güçlendirmesini temenni etti.

Mardin Midyat Belediyesi Belediye Başkanı Veysi Şahin, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan bir ramazana daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının, her yıl olduğu gibi bu yıl da milletin manevi huzurunu artıran, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve yardımlaşma duygularını pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında oluşan manevi atmosferin yılın tamamına yayılmasını temenni ediyorum. Bu iklimin ülke genelinde birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayın, gelenek ve göreneklerin, fazilet ve hasletlerin korunmasına ve daha güzel bir şekilde yaşatılmasına katkı sunacağına inanıyorum. Ramazan ayının başta Midyat olmak üzere ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temenni ediyorum."

