Mardin Merkez Artuklu'da Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesinde Ravza Caddesi'nde içme suyu ve atık su hatları yenileyerek altyapı çalışmalarını başarıyla tamamladı. Caddeye yeni asfalt kaplama ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Mahalle muhtarı, yapılan çalışmaların halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Mardin Büyükşehir Belediyesince merkez Artuklu ilçesinde alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü tarafından Ravza Caddesi'nde içme suyu ve atık su hatları yenilenerek altyapı çalışmaları tamamlandı.

Altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından caddeye yeni asfalt kaplama, kaldırım düzenlemesi ve refüj çalışmaları yapıldı.

Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince caddenin genel görünümünü güzelleştiren çevre düzenlemesi ve kuru peyzaj uygulamaları da hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Mahalle Muhtarı Ömer Atlı, yapılan çalışmaların mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Atlı, "Ravza Caddesi, Yenişehir Mahallesi'nin en işlek caddelerinden biri. Yapılan çalışmalarla cadde adeta yenilendi. Bu çalışmalar yaşam kalitemizi artırdı. Mahallemiz ve vatandaşlarımız adına Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun başta olmak üzere çalışmalarda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
