Mardin Kültür Yolu Festivali'nde 'Adil-i Mutlak' Hat Sergisi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Adil-i Mutlak' isimli hat sergisi, tarihi Zinciriye Medresesi'nde sanatseverlerle buluştu. 13 hattatın eserlerinin yer aldığı sergi, yoğun ilgi gördü ve 27 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Adil-i Mutlak" hat sergisi beğeniye sunuldu.

Albayrak Grubundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Katılımın sponsorluğunda hayata geçirilen sergi, Mardin'deki tarihi Zinciriye Medresesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Hat sanatının yaşayan ustalarından 13 hattatın Kur'an-ı Kerim'de geçen adalet temalı ayetikerimeleri yorumladığı özel eserlerden oluşan sergi, Mardinli sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, açılışta yaptığı konuşmada, Albayrak Grubunun 11 yıldır sanata destek verdiğini ve her yıl farklı temalarla sanatseverlerle buluştuklarını söyledi.

Bu yılki serginin Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlendiğini belirten Hanönü, Mardin'in 9. durak olduğunu, ardından Antalya'da sergileneceğini, toplamda 10 şehirde sanatseverlerle buluşacaklarını ifade etti.

Zinciriye Medresesi gibi tarihi mekanda sergi düzenlemenin önemine vurgu yapan Hanönü, Mardin halkını sergiyi gezmeye davet ederek, etkinliğin adil bir dünya arayışına katkı sağlamasını diledi.

Sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
