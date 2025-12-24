Mardin'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Haberler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, Çetinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşandı ve hızla büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Kırsal Çetinler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu S.İ (51), F.İ (55), S.İ (52) ile A.İ. (53) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

