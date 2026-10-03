Mardin Kızıltepe'de sağanakla çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Mardin Kızıltepe'de sağanakla çakan şimşekler geceyi aydınlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 15'inci bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından önceki gece Mardin genelinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kızıltepe ilçe merkezinde peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, o anlar kameraya yansıdı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak ile birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.
Meteoroloji 15'inci bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, önceki gece Mardin genelinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte Kızıltepe ilçe merkezinde peş peşe şimşekler de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı