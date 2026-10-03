Haberler

Mardin Kızıltepe'de sağanakla çakan şimşekler geceyi aydınlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 15'inci bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından önceki gece Mardin genelinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kızıltepe ilçe merkezinde peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak ile birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Meteoroloji 15'inci bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, önceki gece Mardin genelinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte Kızıltepe ilçe merkezinde peş peşe şimşekler de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum

Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 yıl kimsesizler mezarlığında yatan Oğuzhan'ın kimliği DNA ile belirlendi! Baba mezarın açılmasını istedi

DNA yüzde 99,9 eşleşti ama baba ikna olmadı! İki rapor çelişiyor
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı için ihraç süreci başladı! Savunması istendi

Acun'a büyük şok! Aldığı haberle resmen yıkıldı
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor

Tansiyon yüksek! Orduya talimat verdi, savaş hazırlıkları başladı

TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi

Ve TFF'den beklenen hamle geldi
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı

Arda Güler Milli Takım kampından ayrıldı

AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Samsun'da 97 yaşındaki şemsiye tamircisi, hastalığına rağmen tezgaha döndü! Komşusu 1 saat yalvarmış

Komşusu 1 saat yalvardı! Hastalığına rağmen tezgahına döndü