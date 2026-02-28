Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Tepebaşı Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Beşir Şavur