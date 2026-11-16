Mardin Kızıltepe'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi 423'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı