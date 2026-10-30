Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Kızıltepe'de hafif ticari araç 4 araca çarpıp yan yattı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Kızıltepe'de gece otomobille çarpışan hafif ticari araç, kontrolden çıkıp park halindeki 4 araca çarparak yan yattı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobille çarpışarak kontrolden çıkan hafif ticari aracın park halindeki 4 araca daha çarparak yan yattığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde meydana geldi. 47 ACT 069 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 4 araca daha çarparak yan yattı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı
Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı

Biri bu saçmalığa dur desin!
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı

Deprem uzmanını rahatsız eden görüntü
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi

Oklar onu gösteriyor! İddia doğruysa durum hayli vahim
Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı

Tekel bayisinde skandal! Görüntüleri izleyen polis harekete geçti
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı

Türkiye'yi alarma geçiren görüntü!
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi