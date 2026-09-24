Mardin Kızıltepe'de 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Mardin Kızıltepe'de 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın evde hasara yol açtı.
Kaynak: AA