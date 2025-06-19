Mardin Kalesi Eteklerinde Üç Noktada Örtü Yangını

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Mardin Kalesi eteklerinde meydana gelen üç ayrı örtü yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Yangının tarihi kaleye ve yerleşim alanlarına sıçraması önlendi.

MARDİN Kalesi eteklerinde 3 ayrı bölgede örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Artuklu ilçesindeki Mardin Kalesi eteklerinde 3 farklı noktada, akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangının tarihi kaleye ve çevredeki yerleşim alanlarına sıçraması önledi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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