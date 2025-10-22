Haberler

Mardin İçme Suyu Projesi'nde Çalışmalar Hızlandı

Mardin İçme Suyu Projesi'nde Çalışmalar Hızlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, 112 bin 500 kişiye kesintisiz içme suyu sağlamayı hedefleyen proje kapsamında yeni su depolarına bağlantı hatlarının döşeme çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen Mardin İçme Suyu Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 112 bin 500 kişiye kesintisiz içme suyu sağlamayı hedefleyen proje kapsamında, inşaları tamamlanan 15 bin metreküp kapasiteli Kasımiye-1 ve 7 bin 500 metreküp kapasiteli Kasımiye-2 içme suyu depolarının yeni şebekeye bağlantısı için hat döşeme çalışmaları başladı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Yenişehir bölgesine yeni hatlar üzerinden içme suyu verilmeye başlanacak.

MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, "Bu çalışma tamamlandığında ana isale hattımızla depolarımızda biriktirdiğimiz suyu Yenişehir'e bağlantısını tamamlamış olacağız. Yenişehir'de kalan şebekemizi tamamladığımızda Artuklu ilçemize yeni depolarımızdan ve yeni şebekemizden su vermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.