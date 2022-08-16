Mardin gündem haberleri: Nusaybin'i doğalgazla buluşturacak çalışmalar başladı Mardin haberler: Mardin'in Nusaybin ilçesini doğalgazla buluşturacak boru hattında ilk kaynak yapıldı. Güncel Haberleri Mardin'in Nusaybin ilçesini doğalgazla buluşturacak boru hattında ilk kaynak yapıldı. İlçeyi doğalgaza kavuşturacak hat için kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde çalışmalara başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel'in de katıldığı programda, boru hattında ilk kaynak yapıldı, birleştirilen borular için hat kazı çalışması yapıldı. Kayabaşı, programda yaptığı konuşmada, ilçenin yıllardır özlemini çektiği doğalgaza kavuşacak olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, doğalgazın ilçeye şimdiden hayırlı olmasını diledi. AK Parti İlçe Başkanı Özel de vatandaşların evlerinde doğalgaz kullanacağı günleri büyük bir sabırsızlıkla beklediğini anlatarak, en yakın zamanda doğalgazın evlere ulaşacağını belirtti. Güncel AA / Mehmet Arif Altunkaynak Kayabaşı Hisarcık Nusaybin Mardin Güncel Haberler

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