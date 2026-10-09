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Mardin Derik'te yaralı oklu kirpi tedavi edilip Doğa Koruma'ya teslim edildi

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Mardin Derik'te yaralı oklu kirpi tedavi edilip Doğa Koruma'ya teslim edildi
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Mardin'in Derik ilçesinde yaralı bulunan oklu kirpi, belediye ekiplerince koruma altına alınarak hayvan barınağına götürüldü. Barınakta veteriner hekim tarafından tedavi edilen oklu kirpi, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Mardin'in Derik ilçesinde yaralı bulunan oklu kirpi, tedavi altına alındı.

Derik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde yaralı bir oklu kirpi olduğunu fark edenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde yaralı halde bulunan oklu kirpiyi koruma altına alarak belediyeye ait hayvan barınağına götürdü.

Burada veteriner hekim tarafından gerekli tedavisi yapılan oklu kirpi, işlemlerinin ardından güvenli bir şekilde Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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