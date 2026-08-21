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Derik'te kazada ölen avukatın adı adliyede yaşatılacak

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Mardin'in Derik ilçesinde 20 Ağustos 2022'de 2 TIR'ın karıştığı kazada hayatını kaybeden Avukat Baran Açan'ın adı, kazanın 4. yıl dönümünde Derik Adliyesi'ndeki baro odasına verildi. Mardin Barosu Başkanı, Açan'ın ailesini ve kabrini de ziyaret etti.

Derik'te kazada ölen avukatın adı, adliyedeki baro odasına verildi

MARDİN'in Derik ilçesinde, 20 Ağustos 2022'de 2 TIR'ın araçlara ve yayalara çarptığı, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 sivilin de hayatını kaybettiği kazanın 4'üncü yıl dönümünde, kazada yaşamını yitiren Avukat Baran Açan'ın (28) adı Derik Adliyesi'ndeki baro odasına verildi.

Mardin Barosu Başkanı Avukat Ahmet Duyan, 20 Ağustos 2022'de 2 TIR'ın araçlara ve yayalara çarptığı, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 sivilin de hayatını kaybettiği kazanın 4'üncü yıl dönümünde, kazada yaşamını yitiren Avukat Baran Açan'ın (28) adı Derik Adliyesi'ndeki baro odasına verildiğini duyurdu. Duyan, ayrıca Açan'ın ailesi ve kabrini de ölüm yıl dönümünde ziyaret ettiklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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