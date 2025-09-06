Mardin'deki Yangınlar Kontrol Altına Alındı
Mardin'in Savur ve Yeşilli ilçelerinde çıkan örtü yangınları, itfaiye ve havadan helikopter müdahalesi ile söndürüldü. Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.
YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ
Mardin'in Savur ilçesi kırsal Yenilmez ve İçören mahalleleri arasındaki bölge ile Yeşilli ilçesi merkez Bahçebaşı Mahallesi'nde çıkan örtü yangınları, karadan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin, havadan da yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgelerde soğutma çalışmaları sürerken, yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Salih KESKİN/ MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel