Mardin'deki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Mardin'in Savur ilçesi kırsal Yenilmez ve İçören mahalleleri arasındaki bölge ile Yeşilli ilçesi merkez Bahçebaşı Mahallesi'nde çıkan örtü yangınları, karadan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin, havadan da yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgelerde soğutma çalışmaları sürerken, yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Salih KESKİN/ MARDİN,