Mardin'deki TIR kazası davasında tutuklu şoförlerin tahliye talebi reddedildi

Mardin'in Derik ilçesinde geçen yıl meydana gelen ve 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 sivilin hayatını kaybettiği TIR kazası davası devam ediyor. Tutuklu şoförlerin tahliye talebi reddedildi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, geçen yıl 33 dakika arayla 2 TIR'ın neden olduğu, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 sivilin de hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada, tutuklu şoförlerin tahliye talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

Kaza, 20 Ağustos 2022'de Bahçelievler Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) öldü. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.

İddianamede, tutuklu TIR şoförleri Umut Gündüz ve Yunus Şataflı ile tutuksuz şirket yetkilisi sanıklar K.G., M.A. ve K.M.G. hakkında 'Bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.