Üye Girişi
Haberler

Mardin'deki 400 Yıllık Süryani Çarşısı Restore Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bulunan 400 yıllık Süryani Çarşısı, restore edilerek turizme ve ticarete kazandırıldı. Çarşıda bulunan 65 dükkanın 2 hafta sonra teslim edileceği belirtildi.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde 400 yıllık Süryani Çarşısı, tarihi dokusuna uygun restore edilerek hem turizme hem ticarete kazandırıldı. Vali Tuncay Akkoyun, "Dargeçit'e çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Süryani ve Müslümanların işlettikleri, farklı zanaatların bulunduğu ve 65 dükkanın yer aldığı 400 yıllık Süryani Çarşısı, Mardin Valiliği'nin girişimleri sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 yılı yatırım programında yer alan 'Sokak Sağlıklaştırma' çalışmaları kapsamında aslına uygun restore edildi. Ayrıca sokağa bakan tescili olmayan 15 hanenin de sokak iyileştirme çalışmaları yapıldı. 50 yıl önce işlek durumda olan tarihi çarşı, şehirde yaşanan Süryanilerin göç etmesiyle zaman içinde tamamen boşaldı. Çarşının eski canlılığını yitirmesi nedeniyle dükkanlar, kaderine terk edildi. Uzun süre bakımsız kalan tarihi çarşı, hayvan barınağı, eşya deposu ve samanlık gibi işler için kullanılmaya başlandı. Vali Tuncay Akkoyun beraberinde Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök ile bölgeye gelerek incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje kapsamında restorasyon çalışması tamamlanan tarihi çarşı, turizme kazandırılacak.

'DÜKKANLARIN 2 HAFTA SONRA TESLİMLERİ YAPILACAK'

Vali Tuncay Akkoyun, "Burası, yaklaşık 400 yıllık tarihi bir çarşı. Zaman içinde dükkanlarda eksiklikler, yıkımlar, yıkıntılar meydana gelmişti. Bunun bir süre önce fizibilite çalışması yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından da gerekli proje çalışmaları yapıldı. Bugün en nihayetinde yapılan bu proje çalışması, fizibilite çalışması, ihalesi ve yerinde yapılan çalışmalarla birlikte inşallah vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale gelmiş vaziyette. Buradaki 4 sokağımızda 'Sokak Sağlıklaştırma' yapıldı. 65 dükkanımızda restorasyon çalışmaları yapıldı. İnşallah burada dükkanları olan esnaflarımıza, vatandaşlarımıza yaklaşık 2 hafta sonra teslimleri yapılacak ve faaliyete geçecekler. Dargeçit'e çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Dargeçit'in ticaretine, istihdamına önemli anlamda, ciddi bir katkı sağlayacaktır" dedi.

'DARGEÇİT'İN TURİZMİNE YENİ BİR NEFES GETİRECEK'

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ise "Bu süreç boyunca yaklaşık 600 metre uzunluğunda 4 caddenin 'Sokak Sağlıklaştırması' yapıldı. Aydınlatma işleri yapıldı. Bunlar, yaklaşık 1,5 sene gibi kısa bir zaman sürecinde aslına uygun olarak inşa edildi. Çarşı bu haliyle, dükkanlar hareketlendiği zaman, mutlaka Dargeçit'in turizmine de yeni bir nefes getirecektir. Çünkü sadece görseli için bile insanların ziyaret etmek isteyeceği bir yer konumunda. Burada özellikle geleneksel el sanatlarına ve geleneksel ürünlere dönük esnafın yapacağı bir çalışmanın, çarşıyı çok daha farklı boyuta getireceğini inanıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dargeçit Mardin Kültür Turizm Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title