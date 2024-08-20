Mardin'deki 400 Yıllık Süryani Çarşısı Restore Edildi

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde 400 yıllık Süryani Çarşısı, tarihi dokusuna uygun restore edilerek hem turizme hem ticarete kazandırıldı. Vali Tuncay Akkoyun, "Dargeçit'e çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Süryani ve Müslümanların işlettikleri, farklı zanaatların bulunduğu ve 65 dükkanın yer aldığı 400 yıllık Süryani Çarşısı, Mardin Valiliği'nin girişimleri sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 yılı yatırım programında yer alan 'Sokak Sağlıklaştırma' çalışmaları kapsamında aslına uygun restore edildi. Ayrıca sokağa bakan tescili olmayan 15 hanenin de sokak iyileştirme çalışmaları yapıldı. 50 yıl önce işlek durumda olan tarihi çarşı, şehirde yaşanan Süryanilerin göç etmesiyle zaman içinde tamamen boşaldı. Çarşının eski canlılığını yitirmesi nedeniyle dükkanlar, kaderine terk edildi. Uzun süre bakımsız kalan tarihi çarşı, hayvan barınağı, eşya deposu ve samanlık gibi işler için kullanılmaya başlandı. Vali Tuncay Akkoyun beraberinde Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök ile bölgeye gelerek incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje kapsamında restorasyon çalışması tamamlanan tarihi çarşı, turizme kazandırılacak.

'DÜKKANLARIN 2 HAFTA SONRA TESLİMLERİ YAPILACAK'

Vali Tuncay Akkoyun, "Burası, yaklaşık 400 yıllık tarihi bir çarşı. Zaman içinde dükkanlarda eksiklikler, yıkımlar, yıkıntılar meydana gelmişti. Bunun bir süre önce fizibilite çalışması yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından da gerekli proje çalışmaları yapıldı. Bugün en nihayetinde yapılan bu proje çalışması, fizibilite çalışması, ihalesi ve yerinde yapılan çalışmalarla birlikte inşallah vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale gelmiş vaziyette. Buradaki 4 sokağımızda 'Sokak Sağlıklaştırma' yapıldı. 65 dükkanımızda restorasyon çalışmaları yapıldı. İnşallah burada dükkanları olan esnaflarımıza, vatandaşlarımıza yaklaşık 2 hafta sonra teslimleri yapılacak ve faaliyete geçecekler. Dargeçit'e çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Dargeçit'in ticaretine, istihdamına önemli anlamda, ciddi bir katkı sağlayacaktır" dedi.

'DARGEÇİT'İN TURİZMİNE YENİ BİR NEFES GETİRECEK'

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ise "Bu süreç boyunca yaklaşık 600 metre uzunluğunda 4 caddenin 'Sokak Sağlıklaştırması' yapıldı. Aydınlatma işleri yapıldı. Bunlar, yaklaşık 1,5 sene gibi kısa bir zaman sürecinde aslına uygun olarak inşa edildi. Çarşı bu haliyle, dükkanlar hareketlendiği zaman, mutlaka Dargeçit'in turizmine de yeni bir nefes getirecektir. Çünkü sadece görseli için bile insanların ziyaret etmek isteyeceği bir yer konumunda. Burada özellikle geleneksel el sanatlarına ve geleneksel ürünlere dönük esnafın yapacağı bir çalışmanın, çarşıyı çok daha farklı boyuta getireceğini inanıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT(Mardin,