Mardin'de trafik kavgası: 2 kişi yaralandı
Mardin'de iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması sonrası yaşanan tekme ve yumruklu kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerindeki görüntülerde, sürücülerin kavga ettiği ve diğer sürücülerin araya girerek durumu sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

MARDİN'de trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden çıkan tekme ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu-Kızıltepe kara yolunda meydana geldi. Yolda ilerleyen iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda araçların durmasıyla, taraflar araçlarından indi ve tartışmayı sürdürdü. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gidip darp raporu alarak, birbirlerinden şikayetçi oldu. Kavga ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, araçların inen sürücülerin kavga ettikleri, diğer sürücülerin de araya girerek sakinleştirilmeye çalıştıkları görüldü. Bazı sürücülerin de "Kadın var, ayıptır. Kavga etmeyin" dedikleri duyuldu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

