Mardin'de sis etkili oldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler hızlarını düşürerek kontrollü ilerlemek zorunda kalırken, polis ekipleri de dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Sis, tarihi yapılarla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, sis nedeniyle araçların hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Polis ekipleri de sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

Öte yandan ilçenin "Eski Mardin" diye tabir edilen sit alanındaki tarihi cami, medrese, kilise, manastır ve evler, bütünleştiği sisle güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
