Haberler

Mardin'de Sağanak Yağış Sonrası Tarihi Yapılarda Çökme Meydana Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası tarihi yapıların istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Belediye ekipleri zarar gören alanlarda onarım çalışmaları başlattı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde geçen hafta etkili olan sağanak sonrası sit alanı içerisinde yer alan bazı tarihi yapıların isnat duvarları ile yollarda çökmeler meydana geldi. Ekipler, oluşan hasarlara müdahale için çalışma başlattı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili sağanak yağış, tarihi sit alanı içerisindeki bazı yapılara zarar verdi. Medrese Mahallesi'nde bazı yol ve tarihi yapıların istinat duvarlarında çökmeler meydana geldiği görüldü.

'BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIK'

Mahalle sakinlerinden Haluk Karadeniz, kentte etkili olan yoğun yağışlardan sonra mahallelerindeki yolda çökme meydana geldiğini söyledi. Sabaha karşı yolun büyük bir gürültüyle çöktüğünü belirten Karadeniz, "Sağanak yağışın ardından oluşan sızıntılardan sonra çökme yaşandı. Binalarımızda tehlike arz ediyor. Büyük bir gürültüyle uyandık. Sabaha doğru çöktü. Buradan içme suyu borusu geçiyor, boru patladı ve uygulama otelini su bastı. 24 saat boyunca aralıksız su aktı. Şu an burası tehlike arz ediyor. En kısa sürede yapılmasını istiyoruz." dedi.

BELEDİYE: ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Konuya ilişkin Artuklu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çökme sonrası belediye ekiplerinin oluşan hasarlara müdahale etmek üzere sahaya inerek çalışmalara başladığı ve sahada ilk olarak detaylı incelemelerin gerçekleştirildiği vurgulandı. Öte yandan Artuklu Belediyesi Başkanı Mehmet Ali Amak, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, teknik ekiplerle birlikte çökmelerin yaşandığı bölgede yerinde incelemelerde bulundu. Amak, tespit edilen riskli alanlarda onarım çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarını ifade etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

