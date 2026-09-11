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Mardin'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Mardin'in Ömerli ilçesinde hayatını kaybeden 76 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yusuf Akdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde hayatını kaybeden 76 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yusuf Akdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vefat eden Kıbrıs gazisi Yusuf Akdoğan için cenaze töreni düzenlendi.

Akdoğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Ömerli ilçesindeki Ulu Camisi'ne getirildi.

Yusuf Akdoğan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan Vali Tuncay Akkoyun, Akdoğan'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze törenine Kaymakam Furkan Çakır, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ile vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA
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