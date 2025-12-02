Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 29 Şüpheli Yakalandı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24-30 Kasım'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 375 uyuşturucu hap, 231 gram esrar, 55 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 292 gram skunk, 56 sentetik ecza ve 6 gram kokain ele geçirildi, 29 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel