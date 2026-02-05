Haberler

Mardin'de umreye gideceklere bilgilendirme eğitimi verildi

Güncelleme:
Mardin'de kutsal topraklara gidecek umrecilere yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" münasebetiyle hayata geçirilen "Evliliğinde 25 Yılını Dolduran 47 Çiftimizi Umreye Uğurluyoruz" Projesi kapsamında, kutsal topraklara gidecek ailelere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde çiftlere umre ibadetine ilişkin bilgi verildi.

Programda, kutsal topraklarda yapılacak ibadetler, yolculuk süreci, ibadet esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve umrenin manevi boyutu ele alındı.

Umreye gidecek çiftlerin merak ettikleri sorular din görevlileri tarafından yanıtlandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
