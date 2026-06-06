Haberler

Mardin'de Çevre Haftası Etkinlikleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Mardin'de Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Piknik ortamında düzenlenen programda, öğrenciler ve aileleri keyifli vakit geçirirken, çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetler yapıldı.

Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokulu öğrencileri tarafından çevre temalı gösteriler sunulurken, kamu kurum ve kuruluşlarının çevre ve sıfır atık temalı çalışmaları sergilendi.

Etkinlikler kapsamında, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması'nda dereceye giren Selahattin Eyyübi İlkokulu öğrencilerine ödül olarak sıfır atık temalı hediyeler takdim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Enis Ekinci, Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Hidayet Oğuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı

Hepsini Özgür Özel göndermişti, böyle geri döndüler
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz

Rahmi Koç'un "Fıkra"sına AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan sert tepki
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma