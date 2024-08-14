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Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı

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Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin'de traktöre arkadan çarpan otomobildeki 5 kişiden 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mardin-Diyarbakır yolundaki kırsal Yukarıkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak traktöre arkadan çarptı.

Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı

1'İ BEBEK 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobildeki B.S. (23) ve M.A.K (1) olay yerinde yaşamını yitirirken, M.A. (20), K.E. (18) ve B.A.S. (18) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mardin Bebek Ölüm Soruşturma Güncel Haberler

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