Mardin'de 3 Aracın Karıştığı Kazada 3 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı Taşgedik Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 50 NC 075 plakalı otomobil, 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilmeyen başka bir hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 1'i ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlik tespitine yönelik çalışmalar ile kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Kazada ölenlerin Mehmet Nur Fidan (51), Suna Fidan (42) ve Gülbahar Fidan (18) olduğu, yaralıların ise S.D. (45), S.D. (55), M.F. (20), M.N.F. (21) ve A.F. (22) olduğu öğrenildi. Yaralılardan ismi henüz öğrenilmeyen 30 yaşlarındaki bir erkeğin ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında Mehmet Nur Fidan (51), Suna Fidan (42) ve Gülbahar Fidan (18) hayatını kaybetti, Ramazan Fidan (17), S.D. (45), S.D. (55), M.F. (20), M.N.F. (21) ve A.F. (22) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ramazan Fidan, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
