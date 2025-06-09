Mardin'de Trafik Kazası: 9 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.
Mardin - Diyarbakır kara yolunun kırsal Akbağ Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 17 FU 854 plakalı hafif ticari araç ile 16 U 0335 plakalı cip çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Muhammet Arafat T. (26), Abdulkadir İ.(26), Halisa A.(39), Hatice A.(40), Cemal A.(49), Ramazan A.(37), Mesude Y.(35), Azra A.(9) ve Meryem A. (3) yaralandı.
Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel