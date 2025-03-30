Mardin'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki direğe çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki direğe çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Koçhisar Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 AAK 628 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı.
Kazada, araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel