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Mardin'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki direğe çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki direğe çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Koçhisar Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 AAK 628 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı.

Kazada, araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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