Mardin'de Trafik Kazası: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Nusaybin-Beyazsu yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 ADE 005 plakalı kamyonet ile 34 NB 7224 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel