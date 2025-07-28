Mardin'de Tırın Yakıt Deposunda Patlama: 7 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki bir tırın yakıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırın içerisinde ve çevresinde bulunan B.T. (10), H.T. (33), E.T. (5), M.T. (43), O.T. (29), A.T. (35) ve H.T. (60) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.