Haberler

Mardin'de Tır ile Pikap Çarpıştı: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İpekyolu üzerindeki Nusaybin Devlet Hastanesi kavşağı yakınlarında sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile pikap çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Pikapta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
Zincirlikuyu'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

İstanbul'un göbeğinde otomobile silahlı saldırı! Ekipler olay yerinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.