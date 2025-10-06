Mardin'de Tır ile Pikap Çarpıştı: 3 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İpekyolu üzerindeki Nusaybin Devlet Hastanesi kavşağı yakınlarında sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile pikap çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Pikapta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.