Mardin'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Nusaybin-Kızıltepe kara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır devrildi. Sürücü Osman İnci, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mardin'de tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Nusaybin- Kızıltepe kara yolu Kuyulu mevkisinde Osman İnci (27) idaresindeki 26 BL 259 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, yürütülen çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel