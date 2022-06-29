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Mardin'de su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Nezir Güneş - Güncel
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Mardin'de su kuyusunda erkek cesedi bulundu

MARDİN'in Savur ilçesinde, su kuyusunda, Rıfat Orak'ın (75) cansız bedeni bulundu.

MARDİN'in Savur ilçesinde, su kuyusunda, Rıfat Orak'ın (75) cansız bedeni bulundu.

Savur ilçesi kırsal Yazır Mahallesi'nde su kuyusunda ceset olduğunu fark eden çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kuyuda yaptığı incelemede cansız bedenin 1 erkeğe ait olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmayla kuyudan çıkarılan kişinin Rıfat Orak olduğu belirlendi. Orak'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Güncel

Mardin su Güncel Haberler

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