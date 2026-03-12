Haberler

Mardin'de Şehitlikler İçin Temizlik ve Bakım Çalışması

Güncelleme:
Mardin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde kapsamlı bakım, temizlik ve onarım çalışması başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 81 ile gönderdiği talimat doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle kentteki tüm şehitliklerin bakım, onarım ve temizliğinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Selen Kışlası Şehitliği'nde başlatılan çalışmalara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan, kurum personeli ve koruma altındaki çocuklar katıldı.

Karaarslan, burada yaptığı açıklamada, şehitlerin hatırasına sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün burada vatanımızın birliği, milletimizin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya geldik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda 81 ildeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan geniş kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Aynı zamanda şehit mezarlarının mevcut durumlarını da kayıt altına alarak gerekli çalışmaların yapılmasını titizlikle takip ediyoruz. Kahramanlarımızın hatırasını gelecek nesillere en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur."

Kaynak: AA / Beşir Şavur
