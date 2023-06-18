Mardin'de şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın babası Babalar Günü'nü buruk geçiriyor

2015'te PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ve şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, 7 senedir Babalar Günü'nü acıyla geçiriyor. Kaya, HDP'nin kapatılmasını istedi ve kayyumun devam etmesi gerektiğini söyledi.

Mardin'de 2015'te PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ve daha sonra şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın babası, 7 senedir Babalar Günü'nü buruk geçiriyor.

2015'te PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, "7 senedir Babalar Günü bana zehir oldu. Babalar Günü'nde acı dışında bir şey hissetmiyorum. Nereye gitsem oğlumun fotoğraflarını gördüğüm için bu acı hiç bitmiyor. İçim hep yanıyor. Bütün vatanını, bayrağını seven insanların Babalar Günü kutlu olsun. Babalar Günü bizim için bir anlam ifade etmiyor. Oğlum 7 sene bu alçakların elinde kaldı ve şehit edildi. Ateş düştüğü yeri yakmadan biz anlamadık bu acıyı, ama şimdi anlıyoruz. Hepimiz öleceğiz ama bu asla unutulmayacak bir acı" dedi.

HDP'nin kapatılmasını isteyen Kaya, "Önce veto edildi ama HDP bir terör örgütüdür. 'Bu kadar oy aldı seçilmiş parti' demesin kimse. Hazine yardımı kesilsin ve HDP kapatılsın. Hakim ve savcının vicdanına bırakıyorum. 40 bin şehit var, nasıl bir terör örgütü siyasi parti olarak görülür. 65 yaşındayım ve Güneydoğu'da yaşıyorum. Muhtarından tutun milletvekiline kadar hepsi Kandil'in emri ile çalışıyor. Kandil'in haberi olmadan hiç çalışmıyor" dedi.

"Kayyum devam etmeli"

Kaya, "Kayyum devam etmeli. Herkesin olduğu gibi ben de kayyumdan memnunum. HDP hiçbir çalışma yapmaz. Bütün paraları Kandil'e yollayacak ve kurşun olarak bize, askerimize, polisimize ve sivillere geri dönecek" dedi.

"Bunlar devlet düşmanı"

Kaya, "Bunların devlete yararı yok. Bunlar devlet düşmanı. Aldıkları oyları da baskı ve zulüm ile aldılar. Kırsal kesimde bütün köy hanelerini bir bir gezip tehdit ile oy topladılar. Millet korktuğu için bunlara oy verdi" dedi. - MARDİN