Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde lojmanda kalan bir polis, hemşire eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti. Silah sesi üzerine eve giren meslektaşları evde korkunç manzarayla karşılaştı.
Mardin'de bir polis memuru, eşini ve çocuğunu silahla vurarak öldürdü ve daha sonra intihar etti. Olayın ardından cesetler hastaneye götürüldü.
EŞİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Merkez Artuklu ilçesi polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ş. (31), hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
MESLEKTAŞLARI KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından cesetler, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.