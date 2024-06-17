Üye Girişi
Haberler

Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde lojmanda kalan bir polis, hemşire eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti. Silah sesi üzerine eve giren meslektaşları evde korkunç manzarayla karşılaştı.

Mardin'de bir polis memuru, eşini ve çocuğunu silahla vurarak öldürdü ve daha sonra intihar etti. Olayın ardından cesetler hastaneye götürüldü.

EŞİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Merkez Artuklu ilçesi polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ş. (31), hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

MESLEKTAŞLARI KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından cesetler, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Artuklu Mardin 3.Sayfa Haberler

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti

Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti

 Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden 'Neden' sorusuna 'Sadece Allah rızası için' yanıtı

Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden "Neden" sorusuna "Sadece Allah rızası için" yanıtı

 Savcılık Dilan Polat için neden tahliye istedi? İşte o 2 gerekçe

Savcılık Dilan Polat için neden tahliye istedi? İşte o 2 gerekçe
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title